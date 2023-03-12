Vitor Hugo: Golümü anneme armağan ediyorum Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta gol atan savunmacı Vitor Hugo, karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor'un galibiyet gollerini; Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Badou Ndiaye'den geldi.

Takımın ikinci golünü atan Brezilyalı stoper Vitor Hugo maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Abdullah Hoca ve ekibine teşekkür ederim"

Vitor Hugo, şunları dedi:

"Abdullah Hoca ve ekibine teşekkür ederim. Birçok şey başardık. Bana kattıkları için de teşekkürler. Bu maçı kazanmak güzel. Rakibimiz iyi bir takımdı, belki de puan tablosunda rakiplerimizden biriydi. Kazanmamız gerekiyordu. Onlar 10 kişi kaldı ama biz sıkıntı yaşadık."

"Orhan Hoca ile konuştuk ve baskıyı değiştirdik"

Hugo, maçın devre arasında Orhan Ak ile konuştuğunu belirtti.

"Devre arası Orhan Hoca ile konuştuk ve baskıyı değiştirdik. Gol atarak katkı da benim için önemliydi. Taraftarlara da teşekkür ederim. Geçen hafta Ümraniyespor maçında olmak isterdim ama Brezilya'da işlerim vardı, onları halettim. Taraftara ve ayrıca başkana teşekkür ederim. Hak ettiğimiz şampiyonluğu onunla yakaladık."

"Golümü ona armağan ediyorum"

Vitor Hugo, ayrıca şu ifadeleri kullandı: