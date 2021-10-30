Vitor Pereira: Konyaspor'u yenmemiz şart

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Vitor Pereira, maç öncesi Konyaspor maçının önemine değindiği konuşmasında "Sahaya çıkıp bize yakışanı yapalım" diyerek oyuncularını motive etti.

Kadıköy'de önce Antwerp beraberliği, ardından gelen Alanyaspor yenilgisi Vitor Pereira'yı eleştirilmesine neden oldu.

Pereira, Konyaspor maçı öncesinde galibiyet için harekete geçti. Portekizli teknik adam ilk 11 seçimi, sürekli rotasyon yapması ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

53 yaşındaki teknik adam, bu akşamki Konyaspor mücadelesinin hem kendisi hem de takımı için çok önemli olduğunun farkında.

Pereira, Alanya mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisiyle moral anlamında çöken oyuncularına hafta boyunca adeta terapi yaptı. Portekizli hoca, sık sık hem toplu halde hem de bireysel konuşmalar gerçekleştirdi.

"3 PUAN ALMAMIZ ŞART"

Fanatik'in haberine göre; Vitor Pereira, Konyaspor maçı öncesi dün yapılan son idmanın ardından da öğrencilerini etrafına topladı.

Pereira, "Alanyaspor maçı artık geride kaldı. Buna takılıp kalamayız. Önümüze bakıp, yolumuza devam etmeliyiz. Lig uzun bir maraton. Ancak şu da bir gerçek ki Konyaspor maçını kazanmaktan başka çaremiz kalmadı. Hem yeni bir sayfa açmak, hem de taraftarımıza pes etmeye hiç niyetimiz olmadığını göstermek için 3 puan almamız şart. Rakibimiz evinde henüz yenilgi yüzü görmedi ama bizim de gücümüz ortada. Sahaya çıkıp bize yakışanı yapalım, istediğimiz sonucu alalım" diye konuştu.