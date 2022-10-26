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    Viviano: Türkiye'de insanlar hep sinirli ama aynı zamanda yardımsever

    Viviano: Türkiye'de insanlar hep sinirli ama aynı zamanda yardımsever

    Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Türkiye'deki yaşamına ve insanların kendisine yaklaşımına dair açıklamalar yaptı.
    • 26.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:25
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    Fatih Karagümrük’ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Türk taraftarların futbola olan ilgisinin kendisini etkilediğini dile getirdi.

    Kırmızı-siyahlı takımda üçüncü sezonunu geçiren Viviano, “Bu ülkeyi seviyorum. Türkiye’deki futbol tutkusuna hayranım. Türkiye’de oynamak ve yaşamak beni mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

    "İnsanların yüzünde hep sinirli bir ifade var"

    Türk insanının yardımsever ve sıcakkanlı olduğuna vurgu yapan deneyimli file bekçisi, “Günlük yaşamda İtalya ile çok farklılık yok. Ancak insanların yüzünde hep sinirli bir ifade var. Ancak sohbet edince yardımseverliği görüyorsunuz.” şeklinde konuştu.

    Viviano: Türkiye de insanlar hep sinirli ama aynı zamanda yardımsever #1

    "Komşum gideceğim yere kadar bıraktı"

    Türkiye’de yaşadığı bir anıyı da anlatan Emiliano Viviano, “Evden restorana giderken taksi bekliyordum. Aynı apartmanda oturduğum birisi, arabasıyla beni gideceğim yere bırakabileceğini söyledi. İtalya’da böyle bir şey yok. Onu gittiğim restorana götürdüm. Şaşırdım ve memnun oldum.” diye görüş belirtti.

    "Umarım bize karşı oynamazlar"

    Galatasaray ile çok zor bir maç yapacaklarının altını çizen Viviano, “Bütün isteğimizle iyi bir maç oynamaya çalışacağız. Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi var. Bu oyuncularla beraber veya karşılıklı oynadım. Büyük isimler. Umarım bu hafta bize karşı oynamazlar.” değerlendirmesinde bulundu.

    Viviano: Türkiye de insanlar hep sinirli ama aynı zamanda yardımsever #2


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