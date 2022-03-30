Volkan Demirel: Ben bu yola baş koydum

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık konusunda kendisine güvendiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi ve Karagümrük'ün teknik patronu Volkan Demirel özel açıklamalarda bulundu.

Fanatik YouTube kanalına konuşan Demirel, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un kendisine çok şey kattığını söyleyerek, "18 yıl Fenerbahçe kalesi, sonra 2 sene antrenörlük tarafı... Sağ olsun Ersun Yanal hocam, sonrasında Erol Bulut hocam bana çok destek verdiler. Bu konuyla alakalı öğrenmem gereken şeyleri öğrettiler ve kendi düşüncemle beraber birleştirince hazır olduğumu hissettim. Sonra bir yayıncı kuruluş ara dönemi vardı biliyorsunuz, yorumculuğa başladım. Yorumculuktan öte kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Sonrasında Süleyman Hurma başkanımız böyle bir fırsat verince değerlendirmek istedim. Hazır olduğumu biliyordum, hedefim de zaten vardı." dedi.

"KALECİLİK ÖNEMLİYDİ"

Kalecilik yapmasının da antrenörlük için öneminden bahseden genç teknik adam, “Kaleciler oyunu hep arkadan izliyor, geriden oyunu görebiliyor. Ben de yıllarca bunu yaptım. Bunun farkındaydım ya da farkında değildim bilemezsin. Ama bir şekilde sizin bilinçaltınıza yerleşmiş, neyin nereden olacağını, hangi opsiyonun daha iyi çıkabileceği... Bunları belki önemsememiştim o zamanlar ama şimdi geriye döndükçe, film şeridi gibi gözümün önünden geçirince bazı şeyleri daha rahat görebiliyorum. 1-2 sene de Fenerbahçe’de saha kenarından bu gözlemi yaptım.” ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA KATKIDA BULUNACAĞIM"

Türk futboluna katkıda bulunacağını söyleyen Demirel, “Toplamda 20 sene hem kale arkasından hem saha kenarından bu gözlemi yaptığıma inandım. Hakikaten kendime güvenen, kafama koyduğum şeyleri yapmak istedikten sonra yapabilen bir insanım. Şu an teknik direktörlüğün başındayım ama istiyorum ve diliyorum ki Türk futboluna çok iyi katkılarda bulunacağım. Çok başarılı da olabilirim, çok başarısız da olabilirim ama ben bu yola baş koydum.” diyerek sözlerini noktaladı.