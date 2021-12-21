Volkan Demirel: Fenerbahçe maçı duygulu olacak

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel Fenerbahçe maçı öncesi, "Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve eski yardımcı antrenörü bugünlerde Fatih Karagümrük'ün hocalığını yapıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demirel’e yöneltilen, “Fenerbahçe, siz Karagümrük’le anlaştıktan sonra teknik direktörsüz kaldı. Anlaşmasaydınız, sizin de adınız geçecekti. Pişmanlığınız var mı?” sorusuna genç hoca, “Direkt atakla başladın. Biraz ısınma hareketleri yapsaydık. Şu an doğru zaman ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum.” şeklinde cevap verdi.

Açıklamalarının devamında Demirel, “Hedeflerimiz çok büyük. Karagümrük’ü elimden geldiği kadar, düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirmek için bir söz verdim. Bunu da en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım.





“BENİM İÇİN DUYGULU BİR MAÇ OLACAK”

Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak. Yarın güzel bir maç olacak, en iyi şekilde çıkacağımızı ve hazır şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.

Hedefler hiçbir zaman bitmez. Ben de hedefler doğrultusunda bir söz verdim. İnşallah en kısa zamanda o hedeflere ulaşacağız. Çok kaliteli bir ekip olduğunu dışarıdan biliyordum. İnşallah ben bu hikayeyi sonuçlandırmaya geldim.





“İLK MAÇIMDA AŞK HEYECANI YAŞADIM”

Bir kıza aşık olursunuz da onu düşünürsünüz ya, onun gibi bir heyecan vardı ilk maçıma çıkmadan önce.

Caner’i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner’in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak ‘Hoş geldin’ demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu.





“SEMTİMİN TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN AYRICA MUTLUYUM”

Artvinli bir baba, Rizeli bir anneden doğma çocuğum. Fatih’te doğdum. Karagümrük’ün nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Semtimin takımına geldiğim için ayrıca mutluyum. İnşallah semtimizi el birliğiyle yukarı çıkartmaya çalışacağız.

Şimdiye kadar çok teknik adamla çalıştım, hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolculuk hayatımda da yazardım. 3-4 aydır daha da fazla yazmaya başladım. Benim teknik direktörlük anlayışım, çok daha farklı." ifadelerini kullandı.