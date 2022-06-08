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    Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

    Katıldığı bir programda önemli açıklamalar yapan Volkan Demirel, 20 yıl görev yaptığı kulübü Fenerbahçe hakkında da konuştu. Peki, Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
    • 08.06.2022 - 14:02
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    Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

    20 yıl Fenerbahçe'de kaleci olarak görev alan ardından Emre Belözoğlu ile teknik ekipte yer alan Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.

    Karagümrük'te iyi işler yapan ve herkesi kendisine hayran bırakan Demirel, ani bir kararla kulüpten ayrıldı.

    Yeniden hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olan Volkan Demirel, katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı.

    Fenerbahçe ve çalıştırmak istediği kulüpler hakkında konuşan Demirel, planları olduğundan bahsetti.

    Bunun üzerine, "Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?" sorusu gündeme düştü ve araştırılmaya başlandı.

    Peki, Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mi dönüyor? İşte yanıtı..

    Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

    Fatih Karagümrük'ten ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, Haber Global kanalında yayınlanan Kontra programına konuk oldu. Demirel yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

    "Ben Fenerbahçeliyim. 20 yılım orada geçti. Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak.

    Ancak uzun vadede gerçekten kendimi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından birinde görev yapmaya hazırlıyorum. Şu anda kariyerim planladığım gibi gidiyor.

    Daha giriş kapısındayız. Ekibimden de çok memnunum, Karagümrük'ün başına geçtiğimizde fiziksel anlamda bizim istediğimiz durumda olmayan bir takım vardı ve biz ekibimle beraber çok iyi bir düzene soktuk."

    Volkan Demirel, Fenerbahçe ye mi dönüyor? #1


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