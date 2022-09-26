Volkan Demirel: Hatay'da galiba çok kilo alacağım

Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, beyaz bir sayfa açtıklarını ve her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacaklarını ifade ederken ilgi ve alakadan memnun olduğunun da altını çizdi.

Hatayspor'da, Serkan Özbalta’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel için Hatay Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi.

Volkan Demirel, herkesin kendilerine olan inancı, duygusu ve sinerjisinin çok mutlu ettiğini belirterek, “Tabii ki başta başkanım olmak üzere yönetici ağabeylerim, arkadaşlarım, kardeşlerim olmak üzere beni Hatay camiasına kattıkları için, Hataylıları tanımama fırsat verdikleri için, sokaklardaki bana ilgiyi, alakayı, sevgiyi gösterdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok değerlendirdi ve onurlandırdı. Buradaki insanların bana yaklaşımı, bunların hepsi başkanım ve yöneticiler sayesinde oldu. Ekiple geldik ve gerçekten sanki uzun zamandır burada yaşıyormuşuz gibi herkesin bize olan inancı, duygusu, sinerjisi çok mutlu etti. Hatay’da galiba çok kilo alacağım. Geldiğim günden beri beni gören herkes evine yemeğe davet ediyor." şeklinde konuştu.

"Yapabileceklerimizi biliyoruz"

Genç teknik adam, Hatayspor hakkında araştırma yaptığını da sözlerine eklerken, "Evet, Hatayspor hakkında bilgimiz vardı, araştırmıştık, oyuncuları biliyorduk, analizimizi yapmıştık. Ama buradaki ortamı, buradaki insanları görünce gerçekten daha da doğru yerde olduğumuzu, doğru karar verdiğimizi anladık. O yüzden başkanımın da dediği gibi hem bizim adımıza, hem Hatayspor adına inşallah güzel bir süreç olacaktır. Elimizden geleni geldiği kadarıyla yapabileceklerimizi biliyoruz. Yapacaklarımız doğrultusunda da ekip arkadaşlarımla beraber çalışarak yukarılara doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İlk 6 haftayı unutalım"

Ligin ilk 6 haftasını tüm Hataylıların kafasından silmesini istediğini dile getiren Demirel, “Bizden önce bir ekip vardı, onları saygı duyuyorum ama bazen istedikleriniz sahaya yansımıyor. Onlarda çalışıp, kafa yormuşlardır ama futbolda her zaman istedikleriniz sahaya yansıtamıyorsunuz. Takımada söyledim, şehre de söylüyorum, ilk 6 haftayı herkes kafasından silsin. Bundan sonra beyaz sayfa ile beraber Hatayspor’u en iyi şekilde oynatarak, belki ilk başlarda hoşunuza gitmeyen oyun olabilir ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız." dedi.

"Hatay'a 3 puanla döneceğiz"

Genç çalıştırıcı, "Sahada en azından mücadele eden omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya atağa çıktığında tüm takımın onu hissetmesi, topu kaptırdığı yerde bütün takımın o topu geri alması ile o hissiyatı verecek bir takımla ilk maçımızdan itibaren mücadele edeceğiz. Takım şu anda mutlu, herkes çalışıyor. Milli takım arası da çalışma adına bizim için iyi bir fırsat oldu. Ekip arkadaşlarımız ile planlamayı yapmıştık, Sivasspor maçını kazanarak Hatay’a geri dönmek adına. İnşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyetle alıp buraya gelip bir sonraki haftayı Hatay halkı ile beraber bekleyeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.