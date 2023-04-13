Volkan Demirel: Hatay'da tanıdığım insanların yarısını kaybettim Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan ve gelirlere deprem bölgelerine bağışlanacak olan özel maç sonrası açıklamalarda bulundu. Demirel, organizasyondan dolayı iki takıma da teşekkür etti.

Deprem bölgesinde hala çok ihtiyaç olduğunu söyleyen Demirel, "Deprem bölgesi için yapılması gereken o kadar çok şey var ki... Televizyondan bakınca olay daha farklı boyutta. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek için, orada zaman geçirip yaşamak gerekiyor." dedi.

"Tanıdığım 100 insan varsa 50'sini kaybettim"

"Şu an yapılacak en güzel şey, yan yana durup Hatay'daki insanlara değerli hissettirmek. Ben oraya her gittiğimde insanlar umutlanıyor. Hatay'a gittiğimde tanıdığım 100 insan varsa 50'sini kaybettim."

"Benim görevim futbol"