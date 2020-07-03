Volkan Demirel: Hiçbir maç bize verilmedi

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, 3 Temmuz sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, 3 Temmuz sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan'ın sözleri şu şekilde:

''F.BAHÇE İÇİN YAŞIYORUZ''

''Öncelikle tüm Fenerbahçe camiasına sevgiler, saygılar. 3 Temmuz 2011’de ne söylediysek, bugünün tarihinde de aynı şeyleri dile getiriyoruz. Bir kere 3 Temmuz Fenerbahçe’nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. O gün ne söylediysek bugün de arkasındayız ama o gün bazı şeylerin şu anda etrafta gölgeleri bile yok. O yüzden biz her zaman durduğumuz yerdeyiz. 20 senedir bu camianın içindeyim. Mutluluğunu, hüznünü, sıkıntısını, kolaylığını yaşadım. Sevindim, üzüldüm, ağladım ama her şeyi Fenerbahçe için yaşadık. Fenerbahçe için yaşanması gereken ne varsa hepsini de yaşamaya hazırız. Burada sevinmek de çok güzel, üzülmek de çok güzel. Sıkıntı yaşamak da çok güzel. Çünkü biz ne yaşıyorsak Fenerbahçe sevgisi için yaşıyoruz.''





''HİÇBİR MAÇ BİZE VERİLMEDİ''

''O gün de dediğimiz gibi biz ne yaptığımızdan emindik. Ne yaptığımızı bilendik. Biz hiçbir maçı kolay kazanmadık. Hiçbir maç bize hediye edilmedi. Hiçbir maç bize verilmedi. Biz her şeyi bileğimizin hakkıyla, zaten kafa kafaya giden bir şampiyonluk mücadelesi vardı ve sonunda da gülen taraf biz olduk. Nasıl müzemizde kupamız duruyorsa, kupamız uzun yıllar müzemizde kalacak. Biz ona her baktığımızda belki de bizim için en değerli şampiyonluğun o olduğunu her seferinde anımsayacağız. O yüzden eskiyi yâd etmek güzeldir ama sıkıntılı dönemi yaşamak veya anmak istenilmez ama biz bu sıkıntılı dönemi gururla ve onurla başımız dik bir şekilde şu an bile burada bunları söyleyebiliyorsam hiçbir şeyden korkmadan çekinmeden bu kendimden, takımımdan ve kulübümden ne kadar emin olduğumun kanıtıdır. Her zaman da bunu söyleyeceğim.''

"DOĞRUMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

''Biz yanlış bir şey yapmadık. Biz her zaman doğru yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız olabilir. Her insan hata yapabilir ama ben doğru bildiğim, doğruya inandığım şeyin her zaman arkasında dururum. 2011 şampiyonluğu da 3 Temmuz süreci de benim bildiğim doğrudur. Doğrumdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim.''





"KARABÜK KALECİSİ SON DAKİKADA GOL ARADI"

''(3 Temmuz sabahı) Açıkçası ne olduğunu anlayamayan bir Volkan vardı. Kafasında bir belirsizlik, tam sonuçlandıramıyordu ve neden böyle bir şeyle karşılaştığını bilmeyen bir insan vardı. Çünkü biz o sezon hakikaten çok zor bir şampiyonluk elde ettik. Mesela, Bucaspor maçını 3-1 geriden gelip, 5-3 almıştık. Eskişehir maçı var, 2-1’den son dakikalarda direklerden dönen toplar var. Veya küme düşmüş Karabük’ün kalecisinin son dakikalarda gelip 1-1’e gol araması var. Bunlar normal yaşanan şeyler değildi. Aslında bakıldığında başka şeyleri başka taraflardan aramak gerekiyor. Biz her şeyi saha çizgileri içinde yapmaya çalışan bir takımdık. Ama o sabah uyandığımızda etkilenmemek, üzülmemek mümkün değildi.''

"O KADAR BÜYÜK CAMİAYIZ Kİ..."

''O kadar büyük camiayız ki; üzüntümüzü de sevincimizi de her şeyimizi çok büyük yaşıyoruz. Kötü durumları da çok iyi bir şekilde kenetlenerek atlatıyoruz. Şu an –Allah korusun- Fenerbahçe’nin başına bir şey gelse bugün milyonlar sokağa dökülür. Fenerbahçe hakikaten bir cumhuriyet. Bu cumhuriyeti biz her şekilde yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz tüm Fenerbahçe taraftarlarıyla beraber olarak.''

"ŞİMDİ DAHA DA BOYNUMUZ DİK!"

''O sabaha kalktıktan sonraki zaman gerçekten bizi yordu, üzdü. O zamanki takım arkadaşlarımız, Aykut hoca olsun, Emre olsun, ben olayım elimizden geldiği kadar Fenerbahçe’yi ayakta tutmaya çalıştık. Tabii ki yönetici ağabeylerimiz de vardı yanımızda. Zor zamanlar geçirdik ama hiçbir zaman kimseye boynumuzu bükmedik. Şimdi daha da boynumuz dik, kafamız yukarıda geziyoruz.''





"VERİLECEK KARAR ÇOK UZADI"

''Verilecek bir karar çok uzadı. Eminim ki onda da doğru kararın en iyi şekilde verileceğine inanıyorum. Yanılmıyorsam bu ay içerisinde bir sonuçlanma olacaktır. Öyle tahmin ediyoruz. Duruşmalar devam ediyor ama eminim ki en kısa sürede bu ay veya bir dahaki aydan sonra artık yaz dönemi bitmeden dava sonuçlanacaktır. Biz her zaman söyledik. Bu kadar konuşulması yanlıştı. Aslında bunun Fenerbahçe taraflarına değil de farklı taraflarına bakmak gerekirdi ama olsun. Bunu da yaşamak varmış. Yaşadık ve öğrendik.''

''BAMBAŞKA BİR FENERBAHÇE OLACAKTI''

''Bunlar hem kulübümüz hem de bizim adımıza tecrübe oluyor ama yaşanan haksızlıkları ve yaşanmışlıkları unutamıyorsunuz. Belki biz o süreci yaşamasak şu anda bambaşka bir Fenerbahçe olacaktı. Belki bir dünya kulübü olarak dünya devlerinin arasında nasıl Real Madrid’i, Barcelona’yı, Bayern Münih’i sayıyorsak o anki kadromuz şartlarında, o anki potansiyelle çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Allah’a şükür ki şu anda da yerimizde bir sıkıntı yok. Biz Fenerbahçe olarak her yerde, nerede olursa olsun mücadelemizi ederiz.''

''EN DEĞERLİ ŞAMPİYONLUĞUMUZ''

''3 Temmuz, Fenerbahçe’nin duruşudur. Hiçbir Fenerbahçeli de bu duruşu kaybetmemeli. Biz yanlış bir şey yapmadık. Şampiyon olduk. Kupamızı aldık. Tüm takımlarla da çatır çatır mücadelemizi ettik. En değerli şampiyonluğumuz. Kendi adıma 5 tane şampiyonluk yaşadım. 3-4 tane son dakikada kaçırdığımız şampiyonluk var. Kupa finalleri kaybettim. Belki onları kazansam bile veya diğer kupaları kaybetsek, kazansak hiç önemli değil. Ancak 2010-2011 şampiyonluğu bizim en değerli şampiyonluğumuzdur."