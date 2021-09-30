Volkan Demirel: Muslera ile karşılıklı saygımız var

Volkan Demirel, Galatasaray maçlarında başlayan Fernando Muslera ile olan özel iletişimini beIN Sports'ta anlattı.

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaptanlığını yapan efsane file bekçisi Volkan Demirel, beIN Sports'ta, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile olan özel ilişkisini anlattı.

Demirel, Muslera ile eşlerinin de tanıştığını ve birbirlerine duydukları saygı nedeniyle güzel bir ilişki kurduklarını belirtti.

Demirel'in Muslera sözleri şu şekilde:





"MUSLERA BEĞENDİĞİM BİR KALECİYDİ"

"Muslera ile karşılaştığımızda sahada birbirimize saygımız vardı, benim herkese saygım var zaten. Kalecilik mevkiisinden dolayı, biraz daha Muslera'yı takip ettiğimden dolayı beğendiğim bir kaleciydi. Uçak seyahatlerinde denk geldik, sıcaklığını içtenliğini hissettim. O da benden hissetti demekki ki devam ettik. Eşlerimiz konuştu, yine tatilde denk geldik bir kere daha. Aramızda güzel bir ilişki oluştu."

"GALATASARAY'DA OLMAK ONA ÇOK YAKIŞIYOR"

"Birbirimize saygımız var. İnşallah uzun yıllar Galatasaray kalesini korur. Orada olmak ona çok yakışıyor. Yabancılar sıralamasına koyarsak Muslera'yı ilk 3'e koyarım"