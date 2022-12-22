Volkan Demirel: Oyunumuzu ikinci periyoda yansıtmaya çalışacağız

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kamp döneminin iyi geçtiğini ve bunu ligin ikinci bölümüne yansıtmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak Hatayspor'da hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor maçının hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Demirel, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yaptıkları 10 günlük kampın çok iyi geçtiğini belirtti.

"Oyunumuzu ikinci periyoda yansıtmaya çalışacağız"

Kampta oynadıkları hazırlık maçlarında istedikleri oyunu ve yaptıkları planları gördüklerini aktaran Demirel, "Takımın kamp süresince geçirdiği zamandan, oynadığı maçlardan çok memnundum. İnşallah bu oyunumuzu, isteğimizi, bu hafta başlayacak ikinci periyoda yansıtmaya çalışacağız." dedi.

"Tüm Hataylıları stadımıza bekliyorum"

Giresunspor maçını kazanmak istediklerini kaydeden Demirel, şöyle konuştu, "Biz elimizden geldiği kadarıyla kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Mücadele edeceğiz, oyunumuzu oynayacağız. Bizim için belki bu haftanın en önemlisi konusu bu. Bütün Hatay'ı maça bekliyoruz. Artık yola çıkan Hatay var. Bu yolda yalnız yürümek zor oluyor. Bu yolda yürürken de tüm Hataylıları stadımıza bekliyorum.

Gençlerimizin, yaşlılarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin, kız kardeşlerimizin, yani imkanı olan herkesin maça gelmesini istiyoruz. Onlar gelirse emin olsunlar ki biz daha rahat kazanacağız."

Volkan Demirel, Giresunspor maçı öncesi kart cezalısı Mehdi Boudjemaa dışında eksik oyuncuları bulunmadığını sözlerine ekledi.