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    Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Aurelio ile yollar ayrılıyor

    Şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkan Fenerbahçe'de, antrenör kadrosunun sil baştan yenilenmesi bekleniyor. Bu bağlamda takımın genç antrenörleri de takımdan gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:03
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    Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Aurelio ile yollar ayrılıyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 'şampiyonluğu kaybetme nedenlerimizden biri' dediği departmanlarda operasyon başlıyor.

    Antrenör Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Fatih Yıldız ile idari koordinatör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik ekipten sadece Zeki Murat Göle'nin görevine devam etmesi bekleniyor.

    Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Aurelio ile yollar ayrılıyor #1

    ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği sohbet toplantısının en önemli bölümlerinden biri; teknik heyet ve idari kadroya ilişkindi.

    Takımın 3 senedir başarısız olmasının sebeplerini anlatan Koç, "Bu sene şampiyonluğu kaybetme sebeplerimizden bir tanesi, takım ve aile olamamamızdır. Üç senedir benim istediğim Samandıra havasını, disiplinini sağlayamamamızda, olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerle yollarımızı ayıracağız." diyerek, önemli değişiklikler yapılacağını açıkça ifade etmişti.

    Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Aurelio ile yollar ayrılıyor #2

    VOLKAN DEMİREL KURSA GİDİYOR

    Koç'un bu sözlerinin ardından futbol takımında görev yapan antrenörlerin ve idari kadronun tamamına yakınının yenilenmesi bekleniyor.

    Antrenör Mehmet Aurelio ve Fatih Yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sadece Zeki Murat Göle'nin göreve devam edeceği belirtildi. Antrenör Volkan Demirel ve sportif direktör yardımcılığı yapan Selçuk Şahin'in de kendi kanatlarıyla uçma kararı aldığı öğrenildi.

    Bir süredir TFF'nin A Lisans Antrenör kursuna giden Demirel, başka bir kulüpte görev almayı planlıyor. Şahin de Demirel gibi teknik adamlık kariyerini başlatmayı hedefliyor. Ayrıca idari menajer Volkan Ballı ile de yolların ayrılması gündemde. Ballı, Aralık 2018'den beri bu görevi yürütüyor.

    Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Aurelio ile yollar ayrılıyor #3

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