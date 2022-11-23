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    Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a destek telefonu

    Formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Volkan Demirel'den destek geldi.
    • 23.11.2022 - 09:38
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    Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a destek telefonu

    Bu sezon formsuz bir dönemden geçen Altay Bayındır'a, uzun yıllar Fenerbahçe'de kaptanlık yapan ve şu sıralar Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'den destek geldi.

    Volkan Demirel, 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra futbolu bırakmış, eldivenlerin yeni sahibi Altay Bayındır olmuştu. Genç file bekçisi bu sezon formsuz bir dönemden geçti.

    Volkan Demirel den Altay Bayındır a destek telefonu #1

    Telefonla destek

    Bu süreçte kendisine en büyük desteğin, Sarı-Lacivertliler'de hocalığını da yapan Volkan Demirel'den geldiği öğrenildi.

    Şu anda Hatayspor'un başında olan 41 yaşındaki teknik adamın Altay'ı sık sık telefonla arayıp konuşarak kendisine moral aşıladığı ortaya çıktı.

    Volkan Demirel den Altay Bayındır a destek telefonu #2


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