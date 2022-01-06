Volkan Demirel'den atak! Fenerbahçe'nin o oyuncusuna talip oldu...

Volkan Demirel'den atak! Fenerbahçe'nin o oyuncusuna talip oldu...

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak istediği başarıyı veremeyen Max Meyer, kadroda düşünülmüyor. Kendisine takım arayan Meyer'e ise Süper Lig ekiplerinden Karagümrük talip oldu.

Fenerbahçe'de gündem golcü, teknik direktör ve takımdan gönderilecek futbolculara döndü.

Öncelik takımın yeni patronunu bulmak ancak takımdan gidecek ve kalacak oyuncuların belirlenmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme önerilirken, Vitor Pereira'nın kadroya dahil ettiği Max Meyer, gönderilecekler listesine eklendi.

Süper Lig'in ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan oyuncu, Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü.

Bazı taraftarlar Meyer'in gitmemesi ve şans verilmesi gerektiğini belirtirken, bazıları ise daha güçlü isimleri takımda görmek istiyor.

Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan genç futbolcuya, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün talip olduğu öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL'DEN TRANSFER ATAĞI

Karagümrük, orta sahanın en önemli isimlerinden birisi olan Andrea Bertolacci’yi Kayserispor’a sattı. Bunun akabinde oyuncunun yerini dolduracak bir transfer arayışı başladı.

Andrea'nın yerini doldurmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe'den Max Meyer'e talip oldu. Meyer için Volkan Demirel'in bizzat devreye girdiği öğrenildi.

KİRALAMA İÇİN KOLAYLIK TALEBİ

Genç çalıştırıcının, Max Meyer için Fenerbahçe Yönetimi’nden kiralama konusunda kolaylık sağlanmasını rica ettiği kaydedildi. Max Meyer'i gözden çıkaran yönetimin teklife vereceği cevap ise merak edilmeye başlandı.