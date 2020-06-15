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    Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

    Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 00:19
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    Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

    Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı.

    Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi.

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