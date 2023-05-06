Volkan Demirel'den paylaşım: Ne oldu sana böyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel uzun süre sonra story paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor, depremin yaralarını sarmaya başladı. Teknik direktör Volkan Demirel liderliğinde yeni sezonun yapılanmasına başlayan Akdeniz temsilcisinde genç teknik adamdan paylaşım geldi. Dikkat çeken detay Depremden sonra çok fazla fotoğraf paylaşımı yapmayan 41 yaşındaki ismin üzgün görüntüsü ve sakallarının beyazlaması dikkat çekti. Volkan Demirel arka fona "Azer Bülbül - Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısını koydu. Sosyal medya kullanıcıları "Ne oldu hocam sana böyle?" şeklinde yorumlarda bulundu.