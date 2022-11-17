Vranjes, Yunan basınına Volkan Demirel'i övdü

1 puanda aldığı Hatayspor'u ateş hattından çıkaran Volkan Demirel'e oyuncusu Vranjes'ten büyük övgü geldi. Boşnak futbolcu "Hayatımda bu tip bir teknik adamla hiç karşılaşmadım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ognjen Vranjes, teknik direktörü Volkan Demirel hakkında Yunanistan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Demirel ile aralarında arkadaşça bir ilişki olduğunu belirten Vranjes, "Kendisi harika ve özel bir insan." dedi. Volkan Demirel için, "Hayatımda bu tip bir teknik adamla hiç karşılaşmadım." diyen Vranjes, genç teknik adama sınırsız bir saygı duyduğunu ve çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu belirtti.

Bosna Hersekli oyuncu hocası için ayrıca, "Harika bir teknik adam olacak, ben de başarısı için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.





Müthiş performans

Volkan Demirel, Hatayspor'a geldiğinden bu yana 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 41 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.



