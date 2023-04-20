Wanda Nara: Icardi'yi Galatasaray'a gelmeye ben ikna ettim Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli santrfor, artık Galatasaray'da kalmaya çok yakın.

Fransız radyosu RMC Sport'ta yer alan iddiaya göre; sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin bonservisi konusunda PSG ile sonunda anlaşmaya vardı. Fransız kulübüne ödenecek rakamla ilgili bir bilgi henüz verilmezken, yönetimin 30 yaşındaki golcüyle de el sıkıştığı belirtildi. Tarafların sezon sonunda 3 yıllık bir mukaveleye imza atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da çok mutlu

Taraftarla arasında çok sıkı bir bağ kuran Icardi'nin Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve bu yüzden ayrılmayı aklından bile geçirmek istemediği öğrenildi.

"İstanbul'a ben ikna ettim"

Eşi Wanda Nara ise aynı zamanda menajerliğini yaptığı Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

"Onu İstanbul'a gelmeye ben ikna ettim. Icardi'nin bugünü için, geleceğe yönelik düşleri ve hedefleri için mutluyum. Türkiye'de çok az bulunabildim, iş için ayrılmak zorundaydım ama daha uzun yaşamayı çok isterim. İstanbul inanılmaz bir şehir" açıklamasını yaptı. Icardi de dün sabahki paylaşımında, "Bazı insanlar bir şeylerin olmasını ister, bazıları hayal eder, bazıları ise gerçekleştirir."

13 maçta 10 gol 5 asist yaptı

Bonservisi için artık geri sayıma geçilen Icardi, 2023 yılında çıktığı 13 resmi maçta 10 gol 5 asist yaparak 15 gole katkıda bulunurken, özellikle büyük maçlardaki etkisiyle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan en önemli faktörlerden biri oldu.

Alanya'da da golünü atan tecrübeli futbolcu, devre arasında tedbir amaçlı olarak kenara alınmıştı. Doğal olarak Karagümrük sınavı öncesi gözler Icardi'nin durumuna çevrildi.