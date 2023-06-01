Wanda Nara'dan Icardi açıklaması Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, Arjantinli oyuncu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Galatasaray'a teşekkür etti.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli oluyor. Arjantinli oyuncunun menajeri ve eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından veda niteliğinde bir mesaj yayınladı.

Icardi'nin Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili paylaşımlar yapan Wanda Nara son olarak oyuncunun geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı camiaya teşekkür eden Wanda Nara şunları yazdı:

Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.

Mauro Icardi ne demişti?

Mauro Icardi, şampiyonluğun ilan edildiği Ankaragücü maçı sonrasında geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli yıldız Galatasaray'da kalmak istediğini söylemişti.