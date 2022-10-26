Welinton, Beşiktaş'ta kaldığına pişman oldu

Beşiktaş'ın sezon başında takımdan ayrılmak üzere olan Brezilyalı stoperi Welinton, takımda kaldığına pişman oldu.

Beşiktaş'ın tercrübeli futbolcusu Welinton, sezon başında ayrılmanın eşiğine geldiği kulüpte kaldığı için pişmanlık yaşıyor.

33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın yıllık 1,5 milyon euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti. Welinton sadece takımların anlaşmasını bekliyordu. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin euroyu da talep etmeyecekti.

Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen tecrübeli savunmacı Welinton, siyah beyazlı takımda kaldı. Beşiktaş kulübü, Brezilyalı stoperin El İttifak'a transferine onay vermedi.





Pişman oldu

Sezon başında savunma hattına yapılan takviyelerin ardından forma yarışında geri planda kalan Welinton, kararını verdi.

Brezilyalı stoperin, sezon başında takımdan ayrılmadığı için pişman olduğu ve devrede Beşiktaş'a veda edeceği öğrenildi. Tecrübeli stoperin menajerinin, Arap Yarımadası'ndan birkaç kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi.

