Wesley Sneijder, Ali Sami Yen Stadı'nı ziyaret etti Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, Ali Sami Yen Stadı'na ziyarette bulundu.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, Nef Stadı'nı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2013-2017 yıllarında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Ali Sami Yen Stadı'nı ziyaret ederek kulüp müzesini gezdi.

Galatasaray forması giydiği dönemde performansı ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan Hollandalı eski yıldız, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Anılar canlandı"

Yıllar sonra Ali Sami Yen Stadı çimlerine yeniden çıkan ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilen Sneijder, GSTV'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Burada inanılmaz anlar yaşadım. Takım otobüsüyle geldiğim tünelden içeri girdiğim zaman hissettiklerimi yeniden hatırladım. Taraftarlarımızın beni karşılamasıyla o anlar hafızamda canlandı.

"Şampiyonluk için mutluyum"

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Sneijder, şunları kaydetti:

Şampiyonluk maçında burada olamadığım için üzgünüm. Fenerbahçe maçında burada olmak çok istedim ama Hollanda'da çekimim olduğu için gelemedim. Fenerbahçe maçında oynayan ve gol atan bir oyuncu olarak dünya üzerindeki derbilerin en büyüklerinden biri bence. O maçta gol atmak insanı bulutların üzerinde yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Ortada bir kupa varsa o kupayı öncelikli olarak hak eden Galatasaray'dır. Oyuncular son ana kadar ellerinden geleni yaptı. Şampiyonluk için çok mutluyum. Hemen hemen her maçı takip ediyorum. Takımdaki oyuncular hakkında isim vermek doğru olmaz. Galatasaray'da oynadıkları için o formayı hak eden oyuncular, ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydular.

"Inter'i destekliyorum"

Sneijder, İstanbul'da yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımlarından Inter'i desteklediğini belirtti.