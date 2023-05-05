West Bromwich Albion'da oynayan Okay Yokuşlu'ya büyük onur İngiltere Championship'te West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, takımı adına sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

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Sezon başında İspanya ekibi Celta Vigo'dan ayrılarak İngiltere Championship'te boy gösteren eski takımı West Bromwich Albion'a (WBA) dönen Okay Yokuşlu, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcumuz İngiliz ekibi tarafından onore edildi.

Okay, WBA adına sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon takımıyla 37'si lig olmak üzere 40 maça çıktı ve 3 gollük katkı verdi.

Okay Yokuşlu'nun West Bromwich Albion ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.