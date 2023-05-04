West Ham United'ı deviren Manchester City yeniden liderliğe yükseldi Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında konuk ettiği West Ham United'ı 3-0 yenerek maç eksiğine rağmen Arsenal'ın bir puan önünde zirveye yerleşti.

AA

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, West Ham United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip rakibini 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Haaland şov sürüyor

Haaland, 35 gole ulaştığı Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu.

Norveçli futbolcu, 34'er gole sahip Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bıraktı.

City maç eksiğine rağmen yeniden zirveye yükseldi

Bir maç eksiği bulunan Manchester City üst üste 9. galibiyetini alarak 79 puana yükseldi ve Arsenal'ın bir puan önünde zirveye yerleşti.

West Ham United ise 34 puanla 15. sırada kaldı.