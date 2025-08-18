Wilfred Ndidi: Sakatlığım ciddi değil

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfried Ndidi, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Nijeryalı futbolcu, takımın ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Atmosfer harikaydı. Taraftarımızın desteği itici güç oldu. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik ve ikinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu, harika hissediyoruz.

"ÖNDEKİ OYUNCULARIN KALİTESİYLE İŞİM KOLAYLAŞTI"

Ndidi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendisinden beklentilerine değinerek, şunları dedi:

Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncuların kalitesiyle işim kolaylaştı. Ön alan baskısı yaptık, hocamızın istediği şekilde oynayınca işler bizim için daha iyi oluyor.

OYUNDAN ÇIKMASI VE SAKATLIĞI

Ndidi, sözlerini şöyle noktaladı: