Willian Arao: Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni ön liberosu Willian Arao, muhabirlere yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihine geçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli takıma geldiği için heyecanlı olduğunu söylerken, "Burada olmak benim için büyük bir onur. Bir rüyanın gerçek olması gibi. Çok hırslıyım. Umarım sahaya istediklerimi yansıtabilirim." şeklinde konuştu.

"Jesus'u çok iyi tanıyorum"

Jorge Jesus ile daha önce çalıştığını söyleyen Arao, "8 ay Barcelona'da deneme antrenmanlarına çıkmıştım. Jorge Jesus, gelmeden önce bana benden beklentilerinden ve takımın hedeflerinden bahsetti. Hiç şüphe yok ki Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımı ve en çok şampiyon olan takımı. Gelmeden önce Alex ve Aurelio ile konuştum. Baskı altında oynamaya alışığım. Umarım derbileri ve bütün maçları kazanıp şampiyon oluruz.

Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum ve oyunculardan ne beklediğini biliyorum. Oyunculardan hep yüksek konsantrasyon ister. En iyi seviyemizde ne zaman oluruz bilmiyorum ancak şu anda takım gayet iyi seviyede." dedi.

"Jesus beni ön libero oynatır"

Arao'nun açıklamalarının diğer öne çıkanları şu şekilde:

"Brezilya'da ön libero pozisyonunda oynuyordum ancak savunmada da oynayabilirim. En iyi performansımı ön liberoda gösterdim ancak hocamız beni nerede oynatırsa en iyi performansımı vermeye çalışırım. Jesus beni genelde ön libero oynatır."

Oyun tarzı

"Ben oyunu kontrol etmek için elimden geleni yapmaya çalışan, iyi pas yüzdesi yakalamaya çalışan ve kademelere iyi girmeye çalışan bir oyuncuyum."





"Günaydın demeyi öğrendim"

"Türk kültürünü yavaş yavaş öğrenmeye çalışacağım. 'Günaydın' demeyi şimdiden öğrendim.

Umarım ben de Alex, Carlos, Aurelio gibi bu kulübün tarihine geçerim. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. Brezilya'da 5 numarayı ön liberolar giyer. 5 numara giymemin özel bir sebebi yok.

Luiz Gustavo da pas konusunda başarılı, markajda agresif bir isim, tıpkı benim gibi. Ancak bunlar benim konuşmam gereken konular değil. Gustavo, geldiğimden bu yana bana çok yardımcı oldu."