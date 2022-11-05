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    Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui oldu

    İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton, İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile anlaştıklarını duyurdu.
    • 05.11.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 15:34
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    Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui oldu

    Bruno Lage'nin görevine son verilmesinin ardından bir aydır geçici olarak Steve Davis'in çalıştırdığı Wolverhampton, yeni teknik direktörünü buldu.

    14 Kasım'dan itibaren göreve başlayacak

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde Porto, Real Madrid ve Sevilla kulüplerinin yanı sıra İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Julen Lopetegui ile anlaşmaya varıldı.

    56 yaşındaki teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Premier Lig'e ara verilecek 14 Kasım'dan itibaren göreve başlayacak.

    Wolverhampton ın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui oldu #1

    Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı

    İspanya'nın 19 ve 21 yaş altı milli takımlarını Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Lopetegui, 2020'de de Sevilla'ya UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandırmıştı.

    Wolverhampton ın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui oldu #2


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