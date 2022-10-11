Wout Weghorst saçını üçe vurdurdu

Geçtiğimiz haftalarda saçını sarı renge boyatan Wout Weghorst taraftarların isteği üzerine saçını kestirdi.

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Wout Weghorst ilk haftalardaki performansını arıyor.

Gol yollarında şanssız olan Hollandalı futbolcunun bu talihsizliği saç rengine bağlanmıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar Weghorst'un saçını sarı renge boyatmasının ardından gol atamadığını öne sürerek oyuncudan saçlarını eski haline döndürmesini istemişti.

Saçını kestirdi

Tecrübeli golcü bu hafta futbolseverleri dinleyerek saçını üç numaraya vurdurdu. Bazı taraftarlar saçının eski haline gelmesiyle oyuncunun gollerine devam edeceğini öne sürüyor.

Weghorst bu sezon 9 maçta 3 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.