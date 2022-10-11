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    Wout Weghorst saçını üçe vurdurdu

    Wout Weghorst saçını üçe vurdurdu

    Geçtiğimiz haftalarda saçını sarı renge boyatan Wout Weghorst taraftarların isteği üzerine saçını kestirdi.
    • 11.10.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 14:13
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    Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Wout Weghorst ilk haftalardaki performansını arıyor.

    Gol yollarında şanssız olan Hollandalı futbolcunun bu talihsizliği saç rengine bağlanmıştı.

    Siyah-beyazlı taraftarlar Weghorst'un saçını sarı renge boyatmasının ardından gol atamadığını öne sürerek oyuncudan saçlarını eski haline döndürmesini istemişti.

    Wout Weghorst saçını üçe vurdurdu #1

    Saçını kestirdi

    Tecrübeli golcü bu hafta futbolseverleri dinleyerek saçını üç numaraya vurdurdu. Bazı taraftarlar saçının eski haline gelmesiyle oyuncunun gollerine devam edeceğini öne sürüyor.

    Weghorst bu sezon 9 maçta 3 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.

    Wout Weghorst saçını üçe vurdurdu #2


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