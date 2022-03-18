Xavi Hernandez: Oyunu domine ettik

Galatasaray deplasmanında 2-1 kazanan Barcelona’da Teknik Direktör Xavi Hernandez maçın ardından yaptığı açıklamada, oyunu domine ettiklerini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray’ı 0-0’ın rövanşında deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona’da Teknik Direktör Xavi Hernandez maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk yarıda oyunda daha iyi olan taraf olduklarını ve bu nedenle ikinci yarıda herhangi bir taktik değişikliğe gitmediklerini ifade eden Xavi, “Bence iyi oynuyorduk ilk yarıda. Merkezde ve orta sahada açık alanlar oluşturmak istedik ve oyuna derinlik katmak istedik. Ben her zaman pozitiftim. Galatasaray’dan daha iyi oynadık ve oyuna derinlik katarak ikinci yarıda da aynı şekilde devam ettik” ifadelerini kullandı.

"KEREM'E DİKKAT ÇEKTİM"

Sakin bir yapısı olmasına karşın saha kenarında oldukça aktif olduğuna dikkat çeken Xavi Hernandez, “Sakin bir yapım var ama kenarda sakin olmak mümkün değil. Bugün tansiyon yüksekti. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Kerem’e özellikle dikkat çekmek istiyordum. Çok hızlı ve Galatasaray’ın en iyi oyuncularındandı. Domine ettik oyunu ve galibiyeti hak ettik. Ben çok kez Türkiye’ye geldim ve atmosferin nasıl olacağını biliyordum. Bugün güzel karşılık verdik” diye konuştu.

Hafta sonunda oynanacak olan Real Madrid karşılaşması için de konuşan genç çalıştırıcı, “Maç maç bakıyoruz. Bugünkü maç çok önemliydi. Avrupa Ligi’ni kazanmak istiyoruz ve bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Moral olarak El Clasico’ya iyi gidiyoruz. Pazar günü başka bir maç olacak” dedi.

Pique’yi oyundan almasıyla ilgili de konuşan Xavi, “Pique’yi de yorgun olduğu için oyundan aldım. Bugün çok iyi bir performans ortaya koydu” diye devam etti.





"ARDA GÜLER KONUSUNDA BİLGİM YOK"

Galatasaray karşısında mağlup duruma düşmelerine karşın mücadeleyi kazanmaları hakkında konuşan Xavi, “Çok çalışıyoruz antrenmanlarda. Oyuncularım çok eğleniyor. Bugün topa sahiptik ve iyi baskı yaptık. Galatasaray ikinci yarıda çıkamadı. İstediğimiz buydu. Maça iyi başladılar ama karakter ortaya koyduk. Sabrederek kazandık ve hedefimiz de buydu” dedi.

Karşılaşmanın atmosferi hakkında da konuşan Xavi, “Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisiydi. Bunun zorluğunu biliyorduk. Geriye düşmemize karşın çevirdik. Atmosfer mükemmeldi ama nasıl tepki vermemiz gerektiğini bilerek oynadık” dedi.

İspanya basınında Arda Güler’le ilgileri olduğu yönündeki haberler hakkında da konuşan Xavi, “Arda Güler konusunda bilgim yok” açıklamasını yaptı.





"KEREM ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Galatasaray’ın yetenekli ismi Kerem Aktürkoğlu’nun çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Xavi, “İlginç yetenekleri var. Bire birde çok etkili. Ama biz domine ettik oyunu. Galatasaray’ı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok da fırsatlar bulduk. Domenec iyi bir hoca. Savunmada iyi bloklar koydu. Ama bunları geçmek için iyi ataklar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Sakatlanan Sergino’nun durumuyla ilgili henüz bilgisi olmadığını söyleyen İspanyol hoca, Avrupa Ligii’nde de hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu ifade ederek “Şampiyonlar Ligi’ne göre buradaki rakipleri çok iyi bilmiyoruz. Sevilla’yı favori olarak görebilirim. Bu kupayı birden çok kez kazandılar. Yine de kupayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu. Xavi son olarak maçta sakin kaldıklarını söyleyerek, “Kesinlikle sakin kalmak gerekiyor. Elche ve Atlitco Madrid maçlarında da sakin kaldık. Bugün merkezde Alba çok etkiliydi ve kazandık” diye konuştu.



