Yanlışlıkla erken bitirilen maçta Altay, Erzurumspor'u yendi 1. Lig'in 29. haftasında yapılan ve yanlışlıkla erken bitirilen mücadelede Altay, Erzurumspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

1. Lig'in 29. hafta maçında Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor ile Tuna Üzümcü'nün ekibi Altay karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nun hasar almasıyla birlikte Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Altay 4-2 kazandı.

Altay, 4 golle galip geldi

Siyah-beyazlı takımın galibiyet golleri; 5. dakikada Muhammed Naderi, 47. dakikada Marco Paixao, 78. dakikada penaltıdan yine Marco Paixaco ve 88. dakikada Mustafa Akbaş'ın kendi kalesine yaptığı vuruştan geldi.

Erzurumspor'un gollerini ise 8. dakika Mikhail Rosheuvel ve 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

Ev sahibi Erzurumspor'da Eren Tozlu, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakem maçı yanlışlıkla erken bitirdi

Maçın sonuna 10 dakika uzatma verilirken, hakem Burak Olcar 97:45'te maçı bitirdi. Daha sonra oyunculardan gelen uyarıyla hata yaptığını fark eden Olcar, Burak Olcar, özür dileyip, maçı tekrar başlattı.

Altay, 28 puana yükseldi

Bu galibiyetle birlikte Altay puanını 28'e yükseltirken, Erzurumspor 25 puanda kaldı. Ligin 30. haftasında Altay sahasında Sakaryaspor'u ağırlarken, Erzurumspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.