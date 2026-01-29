Yasin Özcan, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

- Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- Yeni transfer Yasin Özcan, takımla ilk antrenmanına katıldı.
- Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü ve taktiksel çalışmalar yapıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
YASİN İLK İDMANINA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.