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    Yattara: Oynadığım en iyi santrfor Fatih Tekke

    Bir dönem Trabzonspor forması giyen Yattara, "Beraber oynadığım en iyi oyuncular Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Szymkowiak, Lee Young" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 11:13
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    Yattara: Oynadığım en iyi santrfor Fatih Tekke

    Futbolculuğu döneminde Trabzonspor forması giyen İbrahima Yattara, D Smart’ta yayınlananan Bol’ca Futbol programında Emre Bol ve Nergis Aşkın’ın konuğu oldu.

    Yattara açıklamasında, "Beraber oynadığım en iyi oyuncular Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Szymkowiak, Lee Young. Benim kariyerim boyunca oynadığım oyuncular arasında en değişik olanı Gökdeniz’di. Antrenmanlarda topa ısınmadan vurabilecek seviyede güçlü bacak kasları vardı.

    "FATİH TEKKE ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

    Fatih Tekke çok özel bir oyuncuydu, her türlü açıdan her türlü golü atabilirdi. Sadece 2 orta isterdi, 1’i garanti goldü. Sen çalımı atarken nerede konumlanacağını, topu nereye göndereceğini bilirdi. Sezgileri kuvvetliydi, 2 ayağını da kullanabilirdi. Hava topu vardı, teknik vardı, güç vardı. Türkiye Ligi’nde oynadığım en iyi santrfor Fatih Tekke'ydi.” dedi.

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