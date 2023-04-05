Yeni Ali Sami Yen'de 600. gol Icardi'den

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir deplasmanda maçı 3-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Bu mücadelede ise Galatasaray'ın ikinci golünü atan Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 600. golü attı.
600. golü attı
Başakşehir'i sahasında konuk eden Galatasaray, maçın 51. dakikasında durumu 2-2'ye getirirken Zaniolo'nun asistiyle Icardi topu ağlara gönderdi. Icardi böylelikle Ali Sami Yen'in 600. golünü kaydeden isim olarak tarihe geçti.
İlk golü Servet Çetin atmıştı
Galatasaray'da 500. golü Sekidika, 400. golü Eren Derdiyok, 200. golü Hakan Balta, 100. golü Didier Drogba kaydederken stadın ilk golünü ise Servet Çetin kaydetmişti.