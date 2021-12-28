Yeni hoca kim olacak? Slaven Bilic 'Fenerbahçe' için sessizliğini bozdu!

Yeni hoca kim olacak? Slaven Bilic 'Fenerbahçe' için sessizliğini bozdu!

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddialarla ilgili ilk açıklama ise Bilic cephesinden geldi.

Vitor Pereira ile 2021-2022 sezonuna başlan Fenerbahçe, umduğunu bulamadı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı gittikçe açıldı.

Gitti-gidecek denilen Pereira ile yollar ayrıldı ancak Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Ali Koç bu konuda sessizliğini korurken basında; Löw, Slaven Bilic ve İsmail Kartal'ın adı geçiyor.

Bu isimlerden hangisinin Fenerbahçe'ye geleceği yılbaşından sonra netlik kazanacak ancak Bilic, konuya dair bir açıklama yaptı.

Uzun zamandır sarı-lacivertli ekiple adı anılan başarılı teknik adam, sessizliğini ilk kez bozdu.

SLAVEN BİLİC FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Çin'de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Slaven Bilic, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.

Slaven Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret." değerlendirmesini yaptı.