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    Yeni Malatya'da Cueva kadro dışı bırakıldı

    Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva'nın kadro dışı bırakılmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 13:44
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    Yeni Malatya'da Cueva kadro dışı bırakıldı

    Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva, kadro dışı bırakıldı.

    "DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE..."

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

    Yeni Malatya da Cueva kadro dışı bırakıldı #1

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