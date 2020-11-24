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- Yeni Malatya'da Cueva kadro dışı bırakıldı
Yeni Malatya'da Cueva kadro dışı bırakıldı
Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva'nın kadro dışı bırakılmasına karar verildi.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 13:44
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva, kadro dışı bırakıldı.
"DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE..."
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.