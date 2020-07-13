Dolar
6.8647
0.051%
Euro
7.779
0.2306%
Altın
1807.05
0.4709%
Borsa
114808.56
0%
G. Altın
398.858
0.4783%
Bitcoin
63697.68
0.0839%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 08:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmayı hedefliyor.

    Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta Atiba kart cezalısı. Burak Yılmaz, Dorukhan, Ljajic, Boateng ve Umut Nayir kadrode yer almayacaklar. Malatyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Boyd, Diaby, Lens, Güven Yalçın

    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri #1

    Görüş Bildir