- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 08:49
Ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmayı hedefliyor.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Atiba kart cezalısı. Burak Yılmaz, Dorukhan, Ljajic, Boateng ve Umut Nayir kadrode yer almayacaklar. Malatyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Boyd, Diaby, Lens, Güven Yalçın