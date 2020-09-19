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    Yeni Malatyaspor ile Göztepe puanları paylaştı

    Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Goller Halil Akbunar ve Adem Büyük'ten geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 09:18
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    Yeni Malatyaspor ile Göztepe puanları paylaştı

    Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

    ADEM PENALTIDAN ATTI

    Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi. 19. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi, 30. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı gole engel olamadı.

    Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar 1'er puanı paylaştı.

    Sezonun ilk haftasında Malatya temsilcisi Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olmuştu.

    Geçen hafta Denizlispor'u 5-1'lik skorla deviren İzmir ekibi böylece puanını 4'e yükseltirken, Malatyaspor da ilk puanını aldı.

    Yeni Malatyaspor ile Göztepe puanları paylaştı #1

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