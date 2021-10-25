Yeni MHK Başkanı kim olacak, belli oldu mu? MHK için 4 aday var!

Yeni MHK Başkanı kim olacak, belli oldu mu? MHK için 4 aday var!

Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından, gözler TFF'ye çevrildi. Futbolu yakından takip edenler, "Yeni MHK Başkanı kim olacak, belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'ın kararları eleştiri aldı, gündem hakemlere döndü.

MHK Başkanı Serdar Tatlı bu konuda açıklama yapmazken, Kulüpler Birliği bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıdan sonra Serdar Tatlı ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu ve görevinden ayrıldı.

Bu ayrılık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve hakem camiasını şoke etti.

Bu istifanın duyurulmasının ardından ise medya yeni MHK Başkanı'na yönelik iddiaları gündeme taşıdı.

Bu gelişmelerin üzerine futbolu yakından takip eden vatandaşlar, "Yeni MHK Başkanı kim olacak, belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Yeni MHK Başkanı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

YENİ MHK BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni MHK Başkanı henüz belli olmadı ancak medya bazı isimleri gündeme getirmeye başladı.

Medyanın gündeme getirdiği isimler arasında Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Sabri Çelik, hakem işleri müdürü Barış Şimşek bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde yeni MHK başkanının seçilmesi beklenirken, kamuoyundaki genel talep düzeni değiştirecek bir adayın başkan olarak belirlenmesi.

Konuya ilişkin TFF tarafından henüz net bir açıklama ise gelmedi.

(BARIŞ ŞİMŞEK)

(MUSTAFA ÇULCU)

(SABRİ ÇELİK)





(UFUK ÖZERTEN)

