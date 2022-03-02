Yıldırım Demirören alacağından vazgeçti

Yıldırım Demirören, 2012 yılında Beşiktaş başkanlığından ayrılırken verdiği sözü 10 yıl sonra tuttu. Yıldırım Demirören, 92 milyon liralık alacağından vazgeçti ve söz konusu meblağı kulübe bağışladı.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören, 10 yıl önce verdiği sözü tuttu. 92 milyon liralık alacağından vazgeçen Yıldırım Demirören, rakamı kulübe bağışladı. Söz konusu bağış, denetleme kurulu raporuna yansıdı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin daha önce ipucunu verdiği olay gerçekleşti. Eski başkan Yıldırım Demirören, 2012'de görevden ayrılırken vadettiği sözü 10 yıl sonra yerine getirdi. Demirören, daha önce dolardan TL'ye çevirdiği alacağını resmi olarak bağışladı. Beşiktaş'ın son çıkan denetleme kurulu raporunda, Demirören'in 92 milyon liralık alacağından vazgeçtiği ve bunun cari kayıtlara geçtiği vurgulandı.

ÇEBİ İŞARETİ ARALIK AYINDA VERMİŞTİ

Beşiktaş'ın geçen aralık ayında yapılan mali ve idari genel kurulunda başkan Çebi, Demirören'in alacaklarını bağışlayacağını ilk işaretini vererek, "Kâğıt cebimde, Mart'taki divan kurulunda açıklayacağım." demişti. İşte Çebi'nin söylediği bu bağış resmileşti ve durum kulübün denetleme kurulu raporuna yansıdı.

100 MİLYONDAN 8 MİLYON HARİÇ

1 Mart 2022 tarihli denetleme kurulu raporunda, "Eski yönetim kurulu başkanının Beşiktaş JK'den alacağı olan 100 milyon lira tutarın, 7 milyon 787 bin 162 lira borç tutarı düşüldükten sonra kalan 92 milyon 212 bin 837 lira net alacağı Beşiktaş JK'ne bağışlanmış ve cari hesap kapanmıştır." denildi. Raporda Bırakmam Seni Kampanyası'nın güncel rakamları da verildi. Buna göre kampanyadan elde edilen toplam bağış ve yardım tutarı 142 milyon 743 bin lira oldu.