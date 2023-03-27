Yılın bombası! Fatih Terim kulüp satın alıyor! Görüşmeler başladı Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden olan Fatih Terim’in kulüp satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasaray ile yollarını Ocak 2022’de ayıran ve o tarihten bu yana takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim’in, kulüp satın alacağı iddia edildi.

69 yaşındaki Terim’in, yaşadığı Bodrum’da bu sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen takımı Bodrumspor'u satın alacağı ifade edildi.

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" yorumcusu Tahir Kum, sosyal medyada yer alan iddiaları doğrulayarak "Fatih Terim, Bodrumspor'u satın almak için girişimlere başladı." ifadesini kullandı.

Fatih Terim'in ismi, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalyan kulüpleri başta olmak üzere pek çok kulüple anıldı.

Bodrumspor'un sahibi kim?

Son olarak, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın bordo-mavili takımın başına Terim'i getirmek istediği iddia edildi. Ancak Fatih Terim'in yakın çevresi, "İmparator"un artık takım çalıştırmak yerine kulüp sahibi olmak istediğini belirtiyor.

Bu plan için en uygun takım ise Bodrumspor. Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında yer alıyor.

Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan yeşil-beyazlıların başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor. Bodrumspor'un patronu ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.