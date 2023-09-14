Yılın tranfser bombasını Rizespor patlattı! 30 milyon euroluk dünya starı imzaya geldi! 55 gol 61 asist... Bu sezon Süper Lig'de kalmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, bomba bir transfere imza attı. Karadeniz ekibi 30 milyon euroluk dünya yıldızını kadrosuna katarak, ligdeki ateşi yükseltti.

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Trabzonspor'un ardından Karagümrük'ü de mağlup eden Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor, transfer sezonunun bitimine saatler kala bombayı patlattı.

Transfer sezonundan önce yıldız bir ismi kadrosuna bağlayan Rizespor, 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Bu sezon Süper Lig'de kümede kalmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, özellikle Liverpool forması altında gösterdiği performansla bir döneme damgasını vuran İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı.

1 yıllığına kiralandı

Yeşil-mavili ekibin 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bu gece İstanbul'da olması ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Rizespor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde 6.5 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'e imza atan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinin forması altında 8 maçta görev alırken skor katkısı üretemedi. Yıldız futbolcu için bugüne dek toplamda 30 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

55 golü 61 asisti var

Futbol hayatı boyunca 449 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 55 gol 61 asiste imza attı. Yıldız futbolcu İngiltere forması altında 6 maçta görev aldı.