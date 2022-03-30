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    Yılmaz Vural, Sakaryaspor'un başına geçiyor

    Yılmaz Vural, Sakaryaspor'un başına geçiyor

    Ligin bitmesine 7 hafta kala Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor'da tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:50
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    TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, dün yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

    Yerel basında yer alan haberlere göre; vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

    Yılmaz Vural, Sakaryaspor un başına geçiyor #1

    İKİNCİ SAKARYASPOR DÖNEMİ

    Yönetimin anlaşmaya vardığı Yılmaz Vural, bugün imzayı atacak ve deneyimli teknik adamın ikinci Sakaryaspor dönemi resmen başlamış olacak.

    Daha önce 30 farklı takımı çalıştıran Yılmaz Hoca, son olarak B.B Erzurumspor'un başındaydı.

    Yılmaz Vural, Sakaryaspor un başına geçiyor #2


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