Yönetimden Sergen Yalçın hamlesi

Beşiktaş önetiminin, kontratı 2021'de sona erecek olan Sergen Yalçın ile sözleşme uzatmayı planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın bekleneni verememesinin ardından siyah-beyazlı taraftarların yoğun isteği üzerine takımın başına gelen teknik direktör Sergen Yalçın için yönetimden yeni bir adım geliyor...

Siyah-beyazlı yönetimin, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini uzatmak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Devre arası transfer döneminde 1.5 yıllık anlaşma sağlanan başarılı teknik adamın, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

Yönetim, Kartal'ın başına geldiği günden beri hem futbolcular hem de taraftarlarla güzel bir enerji yakalayan Sergen Yalçın için yeni bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Yönetimin, mevcut bir senelik kontratın en az iki, en fazla üç seneye çıkartabileceği öğrenildi.

20 PUAN TOPLADI

Beşiktaş'ın başında 10 lig maçına çıkan Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alarak toplam 20 puan topladı.