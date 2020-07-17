Yunan takımı 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı

Yunanistan Ligi'nde mücadele eden Larissa takımının yöneticileri, Xanthi maçına "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı forma ile çıkacaklarını açıkladı.

Danıştay'ın bozduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya yeniden ibadete açıldı.

Yurt içinde sevinçle karşılanan karar, başta Yunanistan olmak üzere, yurt dışında tepkilere neden oldu.

FORMALARA "AYASOFYA'YI KURTARIN" YAZDILAR

Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürerken, Yunanistan'daki tepkilere futbol camiası da katıldı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa, Xanthi ile oynayacakları son maça "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formalarla çıkacaklarını ve bu formanın taraftarlara da dağıtılacağını açıkladı.