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    Yunan takımı 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı

    Yunan takımı 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı

    Yunanistan Ligi'nde mücadele eden Larissa takımının yöneticileri, Xanthi maçına "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı forma ile çıkacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 20:03
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    Yunan takımı 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı

    Danıştay'ın bozduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya yeniden ibadete açıldı.

    Yurt içinde sevinçle karşılanan karar, başta Yunanistan olmak üzere, yurt dışında tepkilere neden oldu.

    FORMALARA "AYASOFYA'YI KURTARIN" YAZDILAR

    Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürerken, Yunanistan'daki tepkilere futbol camiası da katıldı.

    Yunanistan Ligi ekiplerinden Larissa, Xanthi ile oynayacakları son maça "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formalarla çıkacaklarını ve bu formanın taraftarlara da dağıtılacağını açıkladı.

    Yunan takımı 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı forma yaptırdı #1

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