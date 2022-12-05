Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.6497
0.10%
Dolar
18.6368
0.01%
Altın
1.079
0.23%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
327.271
1.52%
BTXN Coin
5.45
0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere

    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere

    Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 4 yıllık imza atacak olan genç oyuncunun önündeki tek engel serbest kalma bedelinin yüksek olması.
    • 05.12.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi artık son bulmak üzere...

    Yeni sözleşme için 22 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

    Yunus, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. 900 bin TL'lik yıllık ücreti ise 13 milyon TL'ye çıkacak.

    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere #1

    16 milyon euroluk serbest kalma bedeli

    Sarı-kırmızı yönetim, yapılacak yeni sözleşmeye 16 milyon euroluk serbest kalır maddesi koydurmak istiyor.

    Yunus'un menajeri ise bu rakamı aşağı düşürmek için yönetimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sorunun çözülmesinin hemen ardından imzaların atılması bekleniyor.

    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere #2

    Tatil yapmadan çalıştı

    Transfermarkt verilerine göre; Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri tam 8.5 milyon euro.

    22 yaşındaki kanat oyuncusu 16 maçta 805 dakika sahada kaldı. Yunus Akgün bu süre içinde 1 asist yaparak takımına küçük bir skor katkısı verdi.

    Dünya Kupası arasında takıma verilen 12 günlük arada tatile gitmeyerek çalışmalarına tüm hızıyla devam eden genç kanat oyuncusu, yeniden formasına kavuşmak istiyor.

    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere #3


    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..
    Yaşam

    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
    3. Sayfa

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

    Görüş Bildir