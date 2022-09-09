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    Yusuf Demir: En büyük Galatasaray

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir, imzasının ardından konuştu.
    • 09.09.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:44
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    Yusuf Demir: En büyük Galatasaray

    Galatasaray'ın kadrosuna kattığı genç yetenek Yusuf Demir, transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Transferi hakkında konuşan Yusuf Demir, "Bütün emek verenlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İnşallah en tepede yer alacağız." dedi.

    Yusuf Demir: En büyük Galatasaray #1

    "Türkiye'nin en büyük takımına geldim"

    Stat ve atmosferle ilgili konuşan Yusuf Demir "Hep gördüm ama kendim hiç gelememiştim buraya. Bu nedenle çok sabırsızlanıyorum. Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarlarımız çok müthiş. İlk maç için sabırsızlanıyorum, bekleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

    Yusuf Demir: En büyük Galatasaray #2


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