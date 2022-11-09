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    Yusuf Demir ortalarda yok

    Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir, Ofspor maçının kadrosuna alınmadı.
    • 09.11.2022 - 09:43
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    Yusuf Demir ortalarda yok

    Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği Ofspor maçının ilk 11'leri belli olurken, Okan Buruk sürpriz bir karar verdi.

    Deneyimli teknik adam Yusuf Demir'e maç kadrosuna yer vermedi. Son olarak Türkiye Kupası 3. tur maçında Kastamonuspor karşısında sahaya çıkan Yusuf Demir, 19 Ekim'den bu yana oynanan Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

    Yusuf Demir ortalarda yok #1

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