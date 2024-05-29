Yusuf Yazıcı'dan geleceğine dair açıklama Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geleceğine dair olarak "Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak" dedi.

ensonhaber.com

Ligue 1'de 2023-2024 sezonunu topladığı 59 puanla 4. sırada tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, kırmızı-mavili takımla olan sözleşmesi sona eriyor.

Geleceğine dair açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, So Foot'a röportaj verdi.

"Asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak"

Konsantrasyonun EURO 2024'te olduğunu belirten Yusuf, şunları dedi:

Benim için geleceğin ne getireceğini hala bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak.

"Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz"

İsminin Milan'la anılmasıyla ilgili Yusuf Yazıcı, şu sözleri sarf etti:

Futbolda hala birçok hayalim var. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho var, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz.

Bu sezon 42 maçta oynadı

Hücum oyuncusu, 2019 yazında 18.5 milyon euro karşılığı transfer olduğu Lille'de bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı.