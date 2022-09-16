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    Yusuf Yazıcı'nın maliyeti

    Trabzonspor'un kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın maliyeti resmen açıklandı.
    • 16.09.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 14:43
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    Yusuf Yazıcı'nın maliyeti

    Trabzonspor altyapısından yetişen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için ödenen ücretler açıklandı.

    Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, Yusuf'un 1 yıllık kiralanması için bonservisine sahip olan Lille Kulübü'ne 500 bin euro ödeneceği belirtilirken Yusuf Yazıcı'nın da garanti ücret olarak 25 milyon TL kazanacağı açıklandı.

    18.5 milyon euroya Lille'e gitmişti

    Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olmuştu.

    Yusuf Yazıcı nın maliyeti #1


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