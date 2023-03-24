Zaniolo'nun menajerinden büyük itiraf: Fenerbahçe teklif yaptı ama...

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, 23 yaşındaki İtalyan yıldızın Galatasaray'a gelişi hakkında İtalyan basınına konuştu.

Zaniolo'yu Fenerbahçe'nin de istediğini söyleyen Gardi şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de Roma'ya daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo sadece Galatasaray'ı istedi. Kararını verdi ve hiç şüphe duymadı."