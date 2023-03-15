Zaniolo'ya Mancini'den müjde! Milli Takım'a çağrılacak

23 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmeyi bekliyor.
İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ediyor.
Mancini de aday kadroya çağırmak istiyor
İtalyan hoca, transfer sürecinde yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu tavsiyelerde bulunmuştu.
Öte yandan Roberto Mancini'nin de İtalyan oyuncuyu kadroya alacağı belirtildi.
Zaniolo hazırlık maçlarının ardından Kasımpaşa maçında da gol atarak ilk resmi maçında golle tanışmıştı.